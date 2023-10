Le banc est dur. Art, philosophie, architecture

Par sa manière singulière de tresser l'observation sensible du quotidien avec une culture philosophique ample, la pensée d'Hannes Böhringer est une proposition unique dans le paysage théorique actuel. Au point d'intersection entre philosophie de l'art, littérature, histoire et expérience quotidienne, elle se déplace, avec une grande souplesse, de l'Antiquité au contemporain. Le paradoxe est le moteur de cette approche qui tient ensemble un regard informé par la lecture des auteurs antiques, un goût pour les descriptions d'oeuvres mais aussi et surtout une attention portée aux situations concrètes : habitudes, lieux, sensations, espaces...