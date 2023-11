Old Fashion Cupcake with Cappuccino

Si je me laisse aller, je risque d'être emporté par une passion qui n'est plus de mon âge... Sanae Nozue vit sur un petit nuage depuis qu'il est en couple avec Minoru Togawa. Ce dernier passe d'ailleurs de plus en plus souvent la nuit chez lui. Mais tandis que leur amour semble se consolider, le quadragénaire commence à douter : est-il bien prudent de passer autant de temps ensemble ? Et leur relation, si elle venait à s'ébruiter, ne risque-t-elle pas de nuire à la carrière de l'homme qu'il aime ? Quand un collègue remarque que Togawa porte la cravate de son supérieur, les choses se compliquent...