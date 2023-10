Qualifié de "manuscrit maudit" par Le Monde dans un article narrant ses aléas éditoriaux, Dark Tintin est une plongée vertigineuse dans la psyché du dessinateur Hergé et de son héros, Tintin. Un livre qui contribue également à ce travail de libération de la parole auquel nous n'avons pas le droit de nous soustraire. Du dessinateur Hergé, on a tout dit. De multiples livres ont décortiqué sa vie et ses dessins. On croyait tout savoir. Mais en 2002, Benoît Peeters, un des meilleurs spécialistes de la bande dessinée, aborde un sujet tabou dans sa biographie "Hergé, fils de Tintin' (Flammarion) : l'inceste dont aurait été victime le célèbre dessinateur. Par peur ou prudence extrême, son ouvrage n'avait trouvé que très peu d'écho dans la presse. Vingt ans plus tard, notamment grâce au mouvement #MeToo, les cartes sont redistribuées, la honte a changé de camp. Mark Alizart, lui-même grand lecteur de Tintin, a décidé de mener une enquête d'une grande minutie. Dark Tintin, son nouvel ouvrage que nous publions, montre que le chef-d'oeuvre d'Hergé se déploie comme une thérapie par le dessin. Album après album, son auteur fait franchir à son personnage les stades successifs de ce qui s'apparente à un processus de reconstruction post-traumatique et à un travail de deuil.