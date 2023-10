Révélation des nombres

Découvre aujourd'hui un tout nouvel oracle inédit dans le domaine de la numérologie ! Cet oracle est né de la synergie exceptionnelle entre Emy Lee, cartomancienne et créatrice d'oracles, et Cindy ArcanAme, numérologue. Que ce soit pour travailler sur toi ou pour obtenir des messages de guidance, les nombres de cet oracle se déclinent en trois vibrations : leur énergie dans la lumière (cartes dorées), leur énergie en déséquilibre (cartes cuivrées) et leur énergie dans l'ombre (cartes argentées). Cette approche nuancée te permettra de trouver les réponses à tes questions en détail et avec subtilité. Dans le livre qui accompagne les 48 cartes, Emy et Cindy te partagent les mots clefs associés à chaque nombre, leur vibration générale ainsi que de précieux conseils pour incarner au mieux ton énergie. Elles te proposent également des messages de guidance dans les domaines sentimental et professionnel pour répondre à toutes les questions qui te préoccupent ! Enfin, tu découvriras aussi des méthodes de tirages exclusives pour une première approche des calculs numérologiques.