Pokémon au crochet 2. Donnez vie à de nouveaux Pokémon grâce à 20 tutos

La folie Pokémon est de retour ! Suivez les pas à pas détaillés pour réaliser 20 nouveaux Pokémon plus vrais que nature. Leurs couleurs et leurs formes variées vous promettent de belles heures de crochet ! Les projets sont classés par niveau : débutant, intermédiaire et avancé. En début d'ouvrage, toutes les techniques et les points sont expliqués étape par étape pour permettre à chacun de créer son modèle préféré. Pour capturer ces Pokémon, vous n'aurez besoin que de quelques grammes de fil et d'un crochet !