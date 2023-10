Sécheresse, canicule, gel tardif, vent fort, maladies, 50 plantes qui résistent à tout !

Les plantes sont les premières à pâtir du changement climatique et ses aléas : sécheresse, canicule, gel tardif, vent fort et maladies s'invitent dans tous nos jardins et rendent la culture et la survie des végétaux de plus en plus incertaine. Heureusement, certaines plantes sont plus robustes que d'autres et permettront à votre jardin d'être plus résilient tout en étant moins contraignant à entretenir ! Retrouvez au fil des pages ces 50 plantes résistantes aux bouleversements climatiques et faites votre sélection selon les critères de votre choix : rusticité, origine (locale ou exotique), type d'utilisation (ombrage, haie de séparation...), récoltes (légumes, herbes aromatiques, bouquets...), écologie (plantes mellifères, attirant les oiseaux et autres auxiliaires naturels...), en passant par des conseils de permaculture et de bonne culture. Chaque plante est présentée sous forme de fiche illustrée pour vous permettre de retrouver toutes les informations utiles en un coup d'oeil ! En somme, un ouvrage pour simplifier votre vie et le développement d'un jardin plus durable.