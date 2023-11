Haïti, naissance d'une nation. Le soulèvement des esclaves de Saint-Domingue, 1791-1804

La Révolution haïtienne est un événement majeur de l'histoire de la Caraïbe, de la Révolution française et de la civilisation moderne. A tous les stades de cette âpre lutte contre le système esclavagiste et le colonialisme français, les masses noires, pour la plupart illettrées, ont joué un rôle de premier plan. Les principaux dirigeants, comme Toussaint Louverture, sont déjà connus. Dans ce livre, Carolyn Fick propose une autre vision de l'histoire. Elle s'attache principalement aux activités révolutionnaires et aux mentalités des individus anonymes et occultés par la mémoire collective, qui, au nom de la liberté, ont pris leur destin en main et remis en question les fondements de la pensée occidentale de l'époque, contribuant ainsi à l'émancipation et à la fondation de la nation haïtienne.