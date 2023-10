Mes arrangés faits maison. Gin, tequila & vodka

Découvrez de nouvelles saveurs et éveillez vos papilles en préparant vous-mêmes vos propres alcools blancs arrangés ! Gin, tequila et vodka se réinventent autour de 23 recettes inédites ! Des recettes parfumées à faire infuser et à siroter sans fin ! Si vous souhaitez varier les plaisirs et éveiller vos papilles le coffret Mes arrangés, gin, téquila et vodka faits maison est idéal pour vous ! Vous y trouverez le nécessaire pour réaliser vos propres alcools blancs arrangés : une bouteille gravée de 1L à large goulot dédiée à la macération, deux autres bouteilles gravées de 350 ml destinées à la conservation et à la dégustation, un entonnoir qui permet de transvaser les préparations de la bouteille de macération à celles de conservation , un set d'étiquette et de liens pour noter le nom de la recette et sa date de création et un bec verseur pour servir à même le verre comme un vrai barman ! Rapides, simples et parfumées, les 23 recettes inédites du livre vous guident pas à pas dans la réalisation de saveurs délicieuses et originales : gin miel et vanille, tequila pastèque et basilic, vodka orange cello... Laissez vous emporter par ces nouvelles saveurs !