Les animaux lanceurs d'alerte

Un béluga remonte le Rhin, des éléphants visitent la Chine, le pangolin espèce la plus braconnée au monde est propulsé star mondiale, des villes deviennent sauvages et l'accélération de la disparition des espèces animales est en cours. Tous ces signes, toutes ces alertes nous amènent à prendre la question animale encore plus au sérieux et à l'intégrer complètement dans les fondements de la démocratie à venir.