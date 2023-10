L'analyse d'un phénomène qui bouleverse le monde du travail : les slasheurs combinent job passion et job raison pour plus d'épanouissement. Le monde du travail a considérablement changé ces dernières années, avec l'émergence d'un nouveau type de travailleur : le slasheur. Les slasheurs sont des personnes qui combinent plusieurs activités professionnelles, souvent un job "raison" et un job "passion". Ils peuvent être designers-graphistes/entrepreneurs/écrivains, ou encore musiciens-professeurs de yoga/blogueurs. Ils sont passionnés, polyvalents et flexibles, et ils ont découvert une manière de travailler qui leur permet de s'épanouir professionnellement. De plus en plus nombreux et visibles (ils seraient 4, 5 millions en France), ces personnes aux multiples casquettes, qui savent se réinventer, sont les mieux adaptées pour répondre à l'accélération et aux enjeux du monde. Conçu comme une boîte à outils, Profession slasheur explore les avantages et les défis de cette nouvelle façon de travailler. Il offre des histoires inspirantes de slasheurs et des astuces pratiques pour trouver l'équilibre entre les différents aspects de ses vie professionnelles et de sa vie personnelle.