Sécurité, défense, résilience. 52023

Ce numéro contient : Centre opérationnel et résilience. Dominique Delort / Après l'Ukraine : le retour du terrorisme majeur. Etienne Copel / La résilience organisationnelle, la participation de la gendarmerie à l'évolution du dispositif de sécurité de l'Assemblée nationale. Philippe Gerbault / Partie 1 - La prévention et la maîtrise des risques en opération ou l'art de revenir aux fondamentaux et Partie 2 - L'adhésion au concept de résilience, facteur de succès à bord des bâtiments de combat de la marine nationale. Stéphanie Guénot Bresson / Apport du camouflage et de la protection passive dans la résilience des sites sensibles militaires stratégiques. Aperçu historique. Max Moulin & Olivier Leloué / D'un Système d'Information résilient à un Système d'Information anti-fragile ? Cécile Godé, Jean-Fabrice Lebraty & Pierre Barbaroux / Etat islamique : Un exemple remarquable d'organisation résiliente. Patrick Boisselier / Une approche de la résilience organisationnelle : la chaire Résilience et Leadership. Nicolas Alfano & Denis Lemaître / La résilience : effet de mode ou vrai sujet ? Xavier Guilhou / La doctrine sur la résilience des armées. Victor Bernaud / Renseignement et résilience : anticipation et réduction des incertitudes. Alain Meininger / Management et Résilience, la méthode "PHSM" . Jean-Claude Guion de Meritens