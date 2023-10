L'enterrement de Serge

Vous n'aurez jamais autant ri à des funérailles... Dans une petite église de Saône-et-Loire, on enterre Serge Blondeau et ils ne sont pas nombreux à avoir fait le déplacement. Il y a Gilberte, sa mère, qui s'apprête à faire une annonce importante, Brigitte, sa soeur, qui compte les heures avant son retour en région parisienne, Bernard, son beau-frère, qui aimerait récupérer les quatre cents francs qu'il a prêtés au défunt en 1998, et une poignée d'autres. Il faut dire que Serge n'avait rien d'inspirant. Un homme qui habite un mobile home et gagne sa vie en conduisant le minibus d'un Ehpad ne peut pas espérer des obsèques grandioses. Celles-ci seront pourtant inoubliables...