La quête de l'Orphanus

Le temps de la pierre n'est pas celui des hommes : la nouvelle épopée de Viviane Moore ! Cette histoire commence il y a bien longtemps... à une époque où légende et réalité se mêlaient si étroitement qu'on ne les pouvait délier. Nous sommes en 960 dans les entrailles de la terre. Dans l'obscurité, quelque chose scintille... Une escarboucle couleur de vin, d'un vin rouge clair comme si l'éclat de la neige l'imprégnait : l'Orphanus. Cet " Orphelin " sera garant de l'honneur royal, puisqu'il ornera la couronne du Saint-Empire germanique. Puis il disparaîtra, se jouant des hommes, de leurs désirs et de la vanité du monde. Sa sinueuse destinée rejoindra de nos jours celle de Sixtine Dangeli, gemmologue et cristallière, au coeur du massif du Mont Blanc. Pour Sixtine, tout commence par un homme qui frappe à sa porte en pleine nuit. Un montagnard dans lequel elle reconnaît son grand-père Bartolomeo, tel qu'il apparaissait sur l'unique photo en sa possession... Fantôme ou vision prémonitoire ? Ce que la jeune femme ne sait pas encore, c'est ce que la police des montagnes va lui révéler : son grand-père a été assassiné et cette tragédie va ramener Sixtine vers une très ancienne histoire ancienne : la mystérieuse cage de fer du Vatican et les trésors de guerre nazis. Des trésors et une pierre, qui brille encore... L'enquête de Sixtine la conduira auprès de l'historien italien Federico Valente, un homme au charme duquel elle aura bien du mal à résister. Au coeur des glaciers des Alpes, entre l'Italie, l'Allemagne, la Bohême et la France, c'est un immense et incroyable voyage que nous fait découvrir l'Orphanus. Du Moyen Age au XXIe siècle, le temps de la pierre transcende celui des hommes.