365 jours pour gagner aux échecs

Pédagogique et ludique, cet almanach va vous donner les clés et astuces pour peaufiner votre jeu, approfondir votre connaissance du monde des échecs et continuer à progresser au quotidien ! Grâce aux 365 exercices, jeux divers, portraits de joueurs ou encore anecdotes historiques, cette année les échecs n'auront plus aucun secret pour vous.