Les Templiers. Prémices, Mystères et Secrets

Pourquoi l'intérêt pour les Templiers demeure-t-il aussi intense au 21e siècle, plus de 7 siècles après la chute de l'Ordre en 1307 ? Cet ouvrage éclaire les secrets et la spécifié qui caractérisent les Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon depuis le concile de Naplouse en 1118 en Palestine actuelle et même depuis les prémisses dès les visites antérieures d'Hugues de Payens et du comte de Champagne au Moyen-Orient. Les découvertes et les archives vaticanes permettent d'avoir un autre regard sur cet Ordre de Chevalerie extraordinaire et unique. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'est né ni du néant ni du hasard, ni pour répondre à des besoins simplement militaires ou de protection mais dans le cadre d'un autre projet, politico-économique, récupéré par l'Ordre à son profit oecuménique. Il fut révolutionnaire et d'une puissance méconnue, maritime, économique, commerciale, politique et spirituelle, au-delà des clivages religieux et sans oublier un ésotérisme qui interpelle. Les Maîtres du cryptage et du double langage ont créé une Chevalerie nouvelle qui a marqué les esprits. Les recherches précieuses de l'auteur permettent d'examiner cette nouvelle Chevalerie sous un éclairage qui illumine des mystères bien gardés. L'auteur le passe l'Ordre au peigne fin. Il va au-delà des apparences et met en lumière ce qui reste largement inconnu : l'apport templier, leur influence, leur trésor véritable et leur expansion. Il ouvre des portes sur les lendemains de la fin officielle de l'Ordre en 1312, sur base d'une riche bibliographie pour que qui le veut aille plus loin. Dans d'autres ouvrages il aborde les suites spirituelles de l'Ordre et son devenir matériel, de même que ses environ deux cents années de domination. Les initiateurs du Temple ont su convaincre l'Occident de soutenir l'Ordre et de le doter de moyens considérables et jamais vus. Ils ont découvert au Moyen-Orient des éléments ignorés de la plupart de leurs contemporains et ont alimenté leur propre légende. Ils sont bu à la source des ancestrales sagesses antéreligieuses et se sont nourris des antiques mystères, pour les perpétuer. Ce que sauront les Templiers sera craint du pape, servira l'Eglise, préparera un nouvel Occident, fera naître une nouvelle Chevalerie mais attisera des jalousies fatales. Elle ne sera plus jamais égalée, mais elle vit encore notamment en chacun d'entre nous au 21e siècle. Le Temple puisera dans le passé la force inimaginable d'une expansion unique, qui n'est pas celle d'un Ordre de moines-soldats seulement mais d'une structure inédite de révolution sociétale qui est entrée dans l'Histoire au point d'être passée sous silence pendant plusieurs siècles. Elle a survévu, à sa manière.