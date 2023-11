Les Misères des enfants trouvés. Tome 3

Dans ce troisième volume, Martin part tenter sa chance à Paris, mais se retrouve rapidement dans la misère la plus noire. Après avoir failli se laisser mourir de faim plutôt que d'accepter les rapines, il devient commissionnaire pour le compte d'un écrivain et retrouve Robert de Mareuil croisé jadis dans la forêt en même temps que Scipion, le fils de Duriveau, et la jolie Régina qu'il aime en secret. Lorsqu'il accompagne ses maîtres au théâtre des Funambules, il retrouve Basquine et Bamboche... A la croisée de la tragicomédie et du roman social, Les Misères des enfants trouvés nous plonge dans une série haletante, entre grandeur et misère, rire et larmes, dont la petite musique politique et sociale fait diablement écho à notre époque. Grand écrivain populaire du XIXe siècle, Eugène Sue est également sans aucun doute l'auteur du feuilleton de la rentrée !