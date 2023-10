La bonne cuisine bistrot de Marie Chioca. Recettes traditionnelles, bio et de saison

Concilier la cuisine bio et les succulentes recettes de nos bistrots, fleurons de notre gastronomie ? Oui, c'est possible ! Grâce à Marie Chioca, apprenons à cuisiner les plats mythiques que nous aimons tant déguster " sur le zinc " et qui mettent à l'honneur produits bio, locaux, fermiers et de saison : oeufs en gelée, navarin aux légumes nouveaux, cervelle de canut...