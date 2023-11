Nîmes, la grande aventure du commerce

Les commerces participent à la vitalité d'une ville. Ils en font parfois la personnalité. Le commerce, c'est l'échange, l'aventure humaine. Nîmes a de tout temps été un carrefour marchand, entre l'Italie et l'Espagne et de la Méditerranée vers le nord de l'Europe. Son âme commerçante l'a propulsée dans des épopées inédites. Avec le textile, la ville a porté haut et loin son histoire, jusqu'en Amérique. Mais un marché, un café, une mercerie ou une échoppe de tapis porte tout aussi bien son univers et la richesse d'une rencontre. Aborder les commerces, c'est plonger dans des sujets originaux, des personnages colorés, des parcours inattendus. C'est une autre manière de raconter la ville, vivante et incarnée. Chacun retrouvera dans ces récits une partie de son histoire, de celle de la terre des garrigues, de l'Europe, mais aussi, un peu, du monde.