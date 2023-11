Mon enfance en Chine communiste

"Raconter mon enfance, c'est raconter une autre Chine, la Chine d'il y a 50 ans. C'est raconter pourquoi la révolution culturelle a été un évènement structurant dans ma vie, en tant qu'elle a forcé mes parents à se marier en dehors de tout sentiment amoureux, juste parce que c'était la solution politiquement la plus correcte. C'est raconter la pauvreté dans laquelle vivait la majorité des Chinois à cette époque, et le traitement que la tradition réservait aux filles. C'est raconter enfin le communisme, tel que je l'ai vécu. Non pas simplement une propagande instillée dès le plus jeune âge à l'école, mais une réalité du quotidien, où l'on traquait les grossesses illégales et où la parade des condamnés à mort était un spectacle". Avec ses yeux d'enfant, Yun Wang brosse un portrait sans concessions de la Chine communiste des années quatre-vingt.