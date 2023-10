Les Soeurs d'Hippocrate. Ces femmes qui ont fait l'histoire de la médecine

Ces femmes qui ont fait l'histoire de la médecine Soigner et sauver des vies est un grand pouvoir que les hommes ont longtemps gardé pour eux en empêchant les femmes de pratiquer la médecine. Elles s'appellent Agnodice d'Athènes, Angélique du Coudray, Margaret Buckley, Marthe Gautier... Elles ont en commun d'avoir défié ou contourné l'autorité patriarcale de leur époque pour faire avancer l'histoire de la médecine. Dans ce livre plein de passion et d'érudition, le professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon dresse le portrait de femmes qui ont dû se travestir en hommes, qui sont passées pour des sorcières ou des mystiques, qui se sont mises au service des plus pauvres ou encore qui se sont fait " voler " leurs dé couvertes scientifiques. La dessinatrice Laetitia Coryn enfonce le clou avec 80 illustrations drôles et mordantes qui mettent en lumière toutes ces femmes et célèbrent leur audace, leurs luttes et leurs victoires.