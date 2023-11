Slammed Tome 2 : Pour toi

Will et Lake ont su, grâce à l'amour qui les unit, affronter les épreuves que le destin leur réservait. Avoir surmonté les plus grands obstacles témoigne de la profondeur et de la force de leurs sentiments. Mais lorsque le passé ressurgit, ce sont les fondements mêmes de leur relation qui semblent remis en question. Pour sauver ce qu'ils sont parvenus à créer, Will va devoir relever le défi ultime : prouver son amour à une fille qui refuse d'arrêter de creuser des citrouilles...