La Loire portant bateaux. Le défi de la navigabilité, XVIIIe-début du XXe siècle

La " Loire sauvage" est un mythe et ce système fluvial naît de la rencontre entre un fleuve et les communautés humaines soucieuses de permettre, de perfectionner et de maintenir la navigation sur la Loire. De la fin de l'Ancien Régime à la fin de la Première Guerre mondiale, ce livre explore les dynamiques du système fluvial de navigation qui a fait du plus long fleuve français un axe d'importance nationale doté d'une dimension internationale. Quels travaux d'entretien et quels ouvrages de navigabilité sont réalisés ? Quelles relations entretiennent bateliers, marchands, pouvoirs publics et ingénieurs ? Comment les mariniers, les marchands, les acteurs de l'économie ligérienne, les pouvoirs publics, les ingénieurs, agissent-ils pour adapter l'axe ligérien navigable aux mutations du commerce, des transports et des techniques de navigation ? Ce livre révèle les dynamiques de navigation ligérienne du XVIIIe siècle, alors qu'elle était un outil incontournable pour le commerce, jusqu'au déclin qui a conduit à l'anéantissement presque complet de la marine de Loire.