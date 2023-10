Metz 1500. Pouvoir et culture urbaine au temps de Philippe de Vigneulles

Le témoignage de Philippe de Vigneulles (1471-1528), marchand, écrivain, historien et premier mémorialiste français, permet de comprendre une culture urbaine entre Moyen Age et modernité. Plus grande cité francophone du Saint-Empire, Metz est alors le foyer d'une culture urbaine riche et originale, dont subsistent notamment une quinzaine de chroniques. Ce livre propose des études littéraires, linguistiques et historiques qui renouvellent l'étude de cette historiographie urbaine exceptionnelle.