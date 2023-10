Le canard du dimanche. 52 recettes gourmandes au fil des saisons

52 recettes gourmandes au fil des saisons En rôti, en magret, en aiguillettes, en confit ou bien en foie gras, le canard est un produit sain et savoureux qui se décline à l'infini ! Au fil des saisons, découvrez des recettes faciles, rapides et abordables, pour un véritable voyage culinaire, entre tradition et modernité. Dans ce livre, les producteurs présentent leur quotidien, leur savoir-faire, la passion de leur métier et de la gastronomie du canard pour les 52 dimanches de l'année. Amoureux de la région, le chef Christian Etchebest et l'influenceuse @Clemfoodie apportent également leur touche experte et singulière pour des créations originales et gourmandes. 52 recettes de canard, c'est autant d'occasions de passer des moments conviviaux, qu'ils soient festifs ou décontractés ! Les droits d'auteur de ce livre sont reversés aux producteurs de canard de Maison Montfort et de la coopérative Euralis.