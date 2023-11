Le Guide des Vins en France. 100% biodynamie, Edition 2024

Au sein d'un secteur agricole en pleine mutation, entre diminution des pesticides et pratiques plus durables, la biodynamie prend de plus en plus de place dans l'esprit de la production et du consommateur. Et c'est dans le vin que cette progression est la plus forte. L'heure est enfin à l'agroécologie et aux pratiques plus vertueuses, respectant davantage la biologie des sols et notre santé. La biodynamie est d'ailleurs souvent considérée comme étant le mode de production certifié le plus durable dans le secteur viticole. Interdiction d'épandre des produits de synthèse, réduction des doses de cuivre et réflexion sur la conservation des sols, le cahier des charges des deux labels sur le marché sont nettement plus restrictifs qu'en agriculture biologique, à la vigne comme au chai. Souvent mis en avant voire récompensés par les dégustateurs et les revues spécialisées, les vins biodynamiques ont ce petit quelque chose en plus : de l'âme ! Ils sont plus purs et plus proches des terroirs où les raisins sont cultivés. D'une plus grande diversité, ils élargissent la palette des saveurs et des émotions. Dans ce guide d'un nouveau genre, Willy Kiezer, journaliste indépendant et auteur d'un premier manifeste sur la biodynamie, et Franck Thomas, meilleur sommelier de France et d'Europe, ont réuni une équipe de dégustatrices et dégustateurs hors pair, pour mettre à l'épreuve plus de 300 domaines viticoles certifiés ou en cours de certification à la biodynamie. Plus de 800 domaines identifiés, 500 cuvées dégustées et passées au crible pour une poignée de coups de coeur à découvrir dans ce guide 100% biodynamie, le premier en France !