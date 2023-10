La magie de la tristesse. Révéler la beauté cachée de notre sensibilité

Nous avons pris l'habitude de masquer la tristesse chaque fois qu'elle pose son dévolu sur nous. Considérée comme un sentiment qui précède la dépression, elle fait peur et, malgré ce que nous traversons, nous avons tendance à penser qu'elle est illégitime. Pourtant la tristesse a un rôle fondamental, celui de nous aider à faire le deuil de choses difficiles, à reconnaître nos parts blessées, mais aussi à découvrir la réalité de ce que nous sommes, non pas en surface mais au plus profond de nous. Elle nous permet d'évoluer vers des désirs plus authentiques, de nous aimer davantage, nous-mêmes et les autres, et de prendre en compte nos besoins fondamentaux. Cet ouvrage nous permet comprendre le rôle de la tristesse, les phases à travers lesquelles nous passons à la suite d'une épreuve, notre façon de nous déresponsabiliser face aux autres, la violence que nous nous infligeons en la réprimant et en choisissant le masque de la joie, les conséquences au plan relationnel (être incapable de recevoir de l'autre), notre recours au contrôle, etc.