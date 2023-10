Chroniques de l'injustice ordinaire Récits de procès illustrés " Jugements expéditifs, mépris de classe, racisme et sexisme ordinaires... les violences judiciaires s'exercent quotidiennement et en toute impunité au sein des tribunaux. Après un travail de recherche de plus de deux ans, cet ouvrage présente la retranscription en bande-dessinée d'audiences correctionnelles et de comparutions immédiates. Toutes ces audiences illustrées sont autant de personnes anonymes, de parcours de vie, de traumatismes et d'injustices, marquées par une justice inégale qu'il devient absolument nécessaire de questionner, et de rendre publique. Une injustice ordinaire, qui s'abat le plus souvent sur les populations les plus précaires et marginalisées. L'ouvrage aborde l'acharnement judiciaire que subissent les personnes étrangères, ou encore les militants politiques ; l'impunité des auteurs de violences sexistes et sexuelles ainsi que des auteurs de violences policières ; la répression judiciaire démesurée en matière de stupéfiants ; ou encore le recours abusif à la détention... Les choix politiques d'une justice bourgeoise, qui tente à tout prix de protéger une société inégalitaire, capitaliste et patriarcale, au nom du maintien de l'ordre établi. Cet ouvrage rassemble ainsi des observations et des analyses à la fois sociologique, juridique et politique sur les (dys)fonctionnements de l'institution judiciaire. "