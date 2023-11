DreaMaker Tome 2

Les rêves, seuls remparts face aux ténèbres ! Les hommes ont perdu la capacité de rêver et, avec elle, une partie de leur âme s'est envolée. Pour pallier ce manque, la seule solution est d'acheter des songes auprès des DreaMakers, des élus capables d'utiliser la magie. La légende raconte même qu'ils auraient terrassé un terrible démon dans les temps anciens ! Le jeune Kiio est fasciné par leurs pouvoirs et passe chaque jour visiter la DreamHouse, le repère du mage de la ville. Plein d'énergie et toujours prêt à faire les quatre cents coups, le chenapan nourrit un secret espoir : obtenir un rêve pour échapper ne serait-ce qu'un instant à la dure réalité... Aujourd'hui, c'est le grand jour, il a enfin réuni l'argent nécessaire ! Alors qu'il entre dans la boutique, il aperc ? oit un étrange garc ? on endormi sous un arbre... C'est le début d'une aventure fabuleuse qui le mènera loin de chez lui, à la découverte des nombreux mystères qui entourent les DreaMakers ! Entrez dans le monde magique de Zilo, lauréate du Tremplin Ki-oon ! La jeune autrice déroule un récit à la fois tendre et profond, véritable ode au pouvoir de l'imaginaire. Choyez vos rêves et votre âme d'enfant, ce sont vos biens les plus précieux !