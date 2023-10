Paris pop culture. Musique, ciné, sport, mode, arts plastiques, BD, séries : la capitale dans tous ses états

Inattendu, tour à tour fédérateur ou clivant, le Paris revu et corrigé par la pop culture nous a offert des moments inoubliables, comme le défilé du bicentenaire de la Révolution sur les Champs-Elysées ou le concert ou de Johnny Hallyday à la tour Eiffel. Il a emballé les Parisiens en même temps que Christo se chargeait d'empaqueter le Pont-Neuf et les a transportés à la campagne à l'occasion d'une récolte de lavande sur la place des Vosges. Il les a conviés dans des musées de plein air pour admirer les sculptures d'Ousmane Sow sur le pont des Arts ou le chat de Philippe Geluck dans les jardins des Champs-Elysées. Happenings, défilés de mode en extérieur, exploits insolites, premières à grand spectacle... La chronique pop de la capitale s'abreuve à toutes les sources et nous en fait voir de toutes les couleurs !