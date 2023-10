Mauvais sang

Ce sang qu'on connait si mal, le spécialiste mondial de l'hématologie et sa patiente pas comme les autres le racontent. La bataille contre le pire est engagée. Pour la première fois ici, un médecin et une malade font à deux voix le récit émouvant, dense, inquiet aussi, de leur combat commun. Le 4 décembre 2017, le Pr Mohamad Mohty, une sommité en hématologie, reçoit en urgence Elisabeth Schemla atteinte d'un cancer du sang inguérissable. Les premières chimios échouent, elle y est réfractaire, le pronostic vital est mauvais. Alors le médecin lui propose d'entrer dans un protocole d'essai international. Elle accepte d'être cobaye. A partir de là, une confiance totale entre la malade et " son docteur " s'installe. Ensemble, ils vont mener la bataille du sang. Du sang malade qui a emporté jadis la mère du Pr Mohty. Il s'est alors juré d'y consacrer sa vie et de le vaincre. Il nous enseigne tout avec délicatesse, démontrant à quelle vitesse va la recherche et comment les nouveaux traitements révolutionnent la perspective thérapeutique. Entre les deux partenaires, c'est une négociation permanente entre la nécessité clinique et le confort existentiel. Elle raconte sa vie affective, professionnelle, sociale bouleversée, elle veut vivre, et bien. Mais aussi le regard des autres, ceux qui se détourne, la colère qui monte, la fatigue, les effets secondaires des médicaments, les espoirs, les rechutes, la bataille du coeur autant que du corps. Lui veut la sauver et qu'elle vive le mieux possible. Ainsi depuis six ans, avec en toile de fond la déliquescence hospitalière, le Covid, mais aussi ces immenses progrès, ils traversent, non sans humour, épreuve sur épreuve. Ce duo nous fait entrer dans l'intimité de sa vie quotidienne, de ses interrogations, de ses découvertes et de ses décisions dans lesquelles tant de malades et de médecins se reconnaîtront. Un livre magnifique, qui allie émotion, science, médecine, santé à portée de vie, servi par une plume magistrale.