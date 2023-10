Le cycle des secrets. Tome 1, Les marches des géants

Dans la cité d'Aletheia, en conflit avec l'empire voisin, Lora appartient au clan des marins. Isolée, décriée par son propre clan, la jeune fille tente de trouver sa place dans des jeux politiques troubles, entre trahisons et complots meurtriers. Mais dans l'ombre, un autre danger menace Aletheia : les magiciens se mènent une lutte sans merci. Equinoxe, la plus ambitieuse de tous, a reçu ses redoutables dons d'un masque millénaire et nourrit ses pouvoirs des secrets de ses victimes. Un soir, Equinoxe entre en contact avec Lora. Elle a un secret à lui révéler...