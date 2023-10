Tribunes urbaines. Les murs de la revendication

Les murs ont toujours été des espaces privilégiés d'expression populaire, arborant en mots et en images, les colères, les questionnements ou les attentes d'anonymes et d'artistes plus ou moins célèbres. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, avec l'essor de l'art urbain. Face à l'urgence climatique, à la crise des migrants, aux inégalités sociales... , les " artivistes " du monde entier se font ainsi les porte-voix d'une planète Terre en souffrance, des laissés-pour-compte du capitalisme, des femmes et des hommes qui luttent pour leurs droits... Entre indignations et inquiétudes sur l'état de notre société, aucun sujet ne résiste à leurs bombes ou à leurs collages. Et si certains font le choix du collectif pour conserver un relatif anonymat, d'autres revendiquent leurs oeuvres, prêtant alors le flanc aux éventuelles critiques et poursuites, mais tous poursuivent le même engagement créatif, montrant avec talent que les murs ont toujours droit à la parole et méritent plus que jamais d'être entendus.