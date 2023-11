Extrait du "Voyage aux Pyrénées", "Vie et opinions philosophiques d'un chat" est un petit livre de sagesse. A la fois léger et profond, simple et complexe, mais toujours avec humour, à la façon des cyniques grecs comme Diogène, Hippolyte Taine expose à travers les pensées d'un chat de basse-cour né dans un tonneau (! ) ses propres réflexions sur la vie, la cruauté, le pouvoir ou encore la raison humaine. "J'ai beaucoup étudié les philosophes et les chats. La sagesse des chats est infiniment supérieure" , nous dit l'auteur du "Positivisme anglais". Le texte est accompagné de cinq illustrations de Gustave Doré.