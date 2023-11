Les cousins de l'Empire. Le Québec et l'Inde (1760-1947)

Agissant comme vase communicant, l'Empire britannique permet aux Canadiens et aux Indiens de partager des identités coloniales et des expériences historiques communes modulées par des systèmes parlementaires semblables. Dans le cadre des relations entre le Canada français et l'Inde, l'Empire représente l'élément dominant de cette connectivité mais non le seul. La construction de l'Empire accentue les échanges de produits, de personnes et d'idées où le Canada français et l'Inde ne sont pas que des acteurs passifs, mais aussi des contributeurs. Les compagnies des Indes tant française que britannique accélèrent l'arrivée de produits indiens au Canada (thé, opium, etc.) mais permettent aussi à de nombreux Canadiens de construire l'Empire britannique en Inde, soit comme ingénieur, médecin ou missionnaire. Dans les deux cas, mais à des époques différentes, l'élite politique au Canada français et en Inde s'intéresse au combat de l'Autre puisque les deux s'inspirent mutuellement dans un processus de déconstruction de l'Empire. Plusieurs nationalistes indiens proposent de suivre le modèle canadien tandis que des Canadiens s'approprient la lutte gandhienne comme modèle de lutte anticoloniale. L'amitié qui se développe entre Henri Bourassa et Lajpat Rai reflète ce rapprochement idéologique visant la déconstruction de l'Empire tout comme la plupart des journaux francophones appuient massivement l'indépendance indienne. Ce livre retrace comment la construction et la déconstruction de l'Empire s'opère par les Canadiens et les Indiens.