Bières belges. Les 100 classiques qu’il faut avoir dégustés

Le monde de la bière en Belgique est en perpétuelle ébullition, avec chaque semaine l'apparition de nouvelles bières et tireuses d'où coule la divine boisson houblonnée. Beaucoup de brasseurs innovent dans le respect des traditions, en partant de styles de bières existants. Ce livre offre un panorama clair et synthétique de la scène brassicole belge, avec ses grands classiques, dont certains sont nés il y a plus de cent ans, et ses nouveaux venus qui font honneur à une riche histoire. Emportez cette boussole avec vous lors de votre croisière à la découverte de la bière belge et surtout : régalez-vous !