La fabrique des sociabilités en Europe et dans les colonies. Espaces et identités (XVIIIe-XIXe siècles)

Comment, aux XVIIIe et XIXe siècles, en Europe et dans les colonies, les pratiques de sociabilité et la construction des espaces ont-elles contribué à fabriquer les identités ? Question complexe, à laquelle les auteurs de ce livre parviennent à répondre en faisant dialoguer une variété d'exemples et de terrains d'enquête. De la Wilderness nord-américaine à l'Inde du Raj britannique, des taverniers québécois aux paysans bas-bretons, des salons et des réseaux curiaux aux communautés d'esclaves, ils soulignent l'importance de la sociabilité dans la formation des espaces collectifs et des identités, ainsi que celle des circulations et des transferts dans l'élaboration des formes de sociabilité. Cette approche multiéchelle - locale, nationale et mondiale - offre un angle d'analyse particulièrement fertile pour saisir les processus par lesquels la vie en société et les particularités identitaires et culturelles apparaissent, se transforment, s'épanouissent et s'affirment.