Petites folies du vivant. Anecdotes insolites de la nature

Etes vous certain de vouloir ouvrir ce livre ? Attention, car, au fil des pages, votre vision de la nature pourrait être bousculée. Saviez-vous que des milliers d'acariens se reproduisent, là, maintenant, tout de suite, sur votre visage ? Que des parasites étaient capables de zombifier des fourmis ? Ou encore, saviez-vous que l'être humain avait utilisé les grenouilles comme test de grossesse au début du siècle ? Le monde du vivant est vaste, complexe, surprenant, parfois mignon, parfois insolite, souvent déroutant. C'est une vraie source d'étonnement, de rire, d'émotions. Dans ce livre, vous pourrez dévorer un tas d'anecdotes aussi curieuses qu'insolites d'une nature sans filtre. Des anecdotes qui vous feront briller en société, et qui sauront titiller le petit naturaliste qui dort en vous.Car c'est en appréhendant le vivant dans sa totalité, et la nature dans ses plus grandes folies, que nous serons capables de mieux les connaître, mieux les aimer, et par conséquent, mieux les protéger. Allez, ouvrez le maintenant.