Vieillesses, sexualités et identités sexuées

L'ambition de cet ouvrage est de mettre en lumière un champ que l'on a tendance à rendre invisible, celui des sexualités et des identités sexuées lors de la vieillesse. Cette époque de la vie peut être une opportunité pour le sujet âgé de repenser, de réélaborer le masculin et le féminin. Ces orientations peuvent en effet connaître de nouvelles perspectives, pas seulement dans le cas d'un coming-out tardif, d'une perspective "trans" , ou de troubles mnésiques... Sans méconnaître l'éclairage porté par les études de genre, l'auteur a choisi de questionner les effets de la vieillesse sur la sexualité à partir de l'identité sexuée comme fil rouge de cet ouvrage et en s'appuyant sur sa clinique singulière, référée à la psychologie clinique, la psychanalyse mais aussi à la phénoménologie. L'angle institutionnel est également abordé permettant d'ouvrir le voile sur le vécu de la sexualité mais aussi de l'identité sexuée en établissement.