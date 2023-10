Internat de pharmacie. 85 fiches de synthèse

Ce livre vise à la réussite de l'épreuve des dossiers cliniques du concours de l'internat de pharmacie. Il regroupe les mots-clés de tous les items du programme. Ces mots-clés sont structurés sous forme de 85 fiches synthétiques et visuelles, de façon à retenir un maximum d'informations pour un minimum de temps d'apprentissage. Le mot d'ordre est donc l'optimisation des révisions, en permettant aux étudiants de réactiver les notions essentielles de chaque item via un tour du programme rapide, complet et précis, à l'approche du concours.