Les 10 clefs du bonheur

Tout le monde veut être heureux. Mais le bonheur est-il l'absence de toute contrariété, de tout ennui, de toute souffrance ? Peut-on être heureux malgré les épreuves de la vie et même dans ces épreuves ? Ce livre invite les enfants à comprendre que le bonheur ne se reçoit pas passivement, mais se construit de nombreuses manières : par le goût de l'effort, par l'attention aux autres, par un environnement sain, par la découverte de sa mission... 1. Cultiver la joie rend heureux 2. Choisir le bon chemin rend heureux 3. Etre libre rend heureux 4. Se dépasser rend heureux 5. Bien s'entourer rend heureux 6. Trouver et accepter sa place rend heureux 7. Etre un artisan d'amour et de paix rend heureux 8. Construire un monde plus juste rend heureux 9. Aimer et être aimé rend heureux 10. Ecouter la voix de Dieu rend heureux