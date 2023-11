Manuel de la fermentation. Maîtrisez les bases et réalisez 100 recettes

Nous mangeons tous, souvent sans le savoir, des aliments fermentés, partout dans le monde, tous les jours et ce depuis toujours : choucroute, sauce soja, kimchi, anchois au sel... Rachel Taylor, passionnée de fermentation, nous donne tous les conseils pour maîtriser les techniques de base de ce procédé ancestral. Outre ses bienfaits sur la santé, il permet de révéler toutes les saveurs des ingrédients et de les conserver tout au long de l'année. Dans ce livre, vous trouverez : - 70 recettes pour apprendre à préparer des produits fermentés, des plus simples comme les cornichons aigredoux, la moutarde ou les citrons confits, aux plus complexes comme le kimchi, le pain au levain ou encore le kombucha, le pastrami ou le miso. - 28 recettes de plats pour utiliser les produits fermentés dans votre cuisine quotidienne.