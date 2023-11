Devenir une entreprise à impact. Carnet de bord d'une RSE performante

Les entreprises se mettent en mouvement pour porter, outre une finalité de performance économique, une responsabilité sociale, environnementale et sociétale. Avoir un impact est désormais un levier stratégique en termes d'attractivité, de création de valeur, de réputation et de légitimité. Mais c'est aussi un bouleversement qui remet en cause le fonctionnement traditionnel des entreprises. Comment se transformer ? Par quoi commencer ? Comment agir ? Comment mesurer l'impact des actions ? Telles sont les questions auxquelles répond ce livre, avec une feuille de route, des outils et des exemples concrets.