Petit Hérisson : Un réveillon sous la neige

Il a neigé toute la nuit et un épais manteau blanc recouvre la campagne. Inquiet pour ses amis, Petit Hérisson décide de se rendre chez la famille Mulot. Mais si c'était lui qui avait besoin d'aide ? Heureusement, Petit Hérisson peut toujours compter sur ses amis ! Une belle histoire de Noël Aventure, neige, tendresse et solidarité... Une histoire dans laquelle le lecteur trouvera tous les ingrédients d'une belle histoire de Noël. Petit Hérisson, un héros attachant Connu par les enfants depuis 20 ans, Petit Hérisson transmet dans ses aventures des valeurs positives et bienveillantes, comme le partage, l'entraide et l'amitié. Un héros tendre et attachant auquel les enfants peuvent s'identifier.