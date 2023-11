Pppppp t05. Entrée en scène

Chôchô est sortie du coma, mais son état reste critique. Lucky, perturbé, appelle Fanta pour lui demander de rendre visite à leur mère. Ce dernier n'acceptera que s'il perd la bataille de piano par équipe qu'il a organisée, et fait une démonstration de son talent devant les filles du conservatoire, éblouies. Lucky, en revanche, a du mal à jouer le morceau imposé, encore moins accompagné d'un orchestre. Alors que Reijirô arrive à la rescousse de son frère préféré, Lucky demande conseil à Sorachika, et le prie d'intégrer son équipe. Sorachika refuse, et lui assène quelques vérités assez dures à avaler... Lucky va devoir vite les digérer car le jour du festival arrive à vitesse grand V !