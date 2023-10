World of Warcraft : Le jour du Dragon

Il y a longtemps, le monde d'Azeroth regorgeait de créatures merveilleuses de toutes sortes vivant dans une paix relative, l'arrivée de l'armée démoniaque, la Légion Ardente, a fait définitivement voler en éclats la tranquillité de ce monde. A la suite d'un terrifiant bouleversement, les plus puissants sorciers du monde envoient Rhonin, le mage rebelle, accomplir un périlleux voyage. Dans Khaz Modan ravagé par les orcs, il découvre une conspiration qui dépasse l'entendement, une menace qui va l'obliger à s'allier à d'anciennes créatures de l'air et du feu... avec l'espoir qu'Azeroth connaisse une nouvelle aube. Alors que les trois premiers romans traitant de l'univers de Warcraft sont en rupture de stock depuis des années, Panini les republie pour le plaisir des connaisseurs et des novices. Pour le premier volume, on suit les traces de Rhonin, un mage rebelle prêt à mettre sa vie en jeu pour sauver son monde.