A la découverte des arbres exceptionnels de Haute-Garonne. Edition revue et augmentée

Depuis sa création, l'association : " Arbres et Paysages d'Autan " assure pleinement sa mission de sensibilisation aux arbres et à l'environnement, et de transmission auprès d'un public de tout âge. L'objectif de cette nouvelle édition mise à jour, augmentée, est avant tout de vous donner envie d'aller voir les arbres, de les observer longuement. Nous souhaitons partager avec vous notre admiration pour les nouveaux arbres découverts ces dernières années. Nous avons aussi envie de vous présenter les dernières connaissances scientifiques sur les capacités époustouflantes des arbres, en particulier sur le rôle primordial de leurs racines. Enfin nous croyons que les arbres sont indispensables à notre vie et à notre bonheur, aussi nous espérons que vous les faire mieux connaître vous encouragera à les respecter.