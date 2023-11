Faraway Paladin Tome 11

Percez les mystères d'un monde où les mots de la création renferment les secrets de la magie ! Après s'être débarrassés des monstres rôdant en Rosdoll, le pays des elfes, Will et son groupe décident de pénétrer dans l'antre du dragon et sont très vite oppressés par la puissante aura et le miasme de la bête. Ils rencontrent par hasard des nains, qui continuent de lutter contre les démons, bien qu'ils soient déià morts et immortels. En tant que descendant du roi nain, Rolf leur offrira le sommeil éternel. Il affrontera aussi le démon Scarabacus, qu'il découvre assis sur le trône comme pour insulter son peuple, et le défie en duel avec la fierté qui caractérise le peuple des montagnes ! Parviendront-ils à redonner sa fierté au peuple nain ?