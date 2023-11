Absolu Tome 2 : Les Effacés

Et si la Chose n'était pas la menace la plus redoutable qui les attendait ? La mission est réussie et les mobilisés se réveillent à Erit avec l'espoir de reprendre une vie normale. Si Prym, célébré en héros, voit ses rêves patriotiques se réaliser, d'autres n'ont pas cette chance. Prison dorée pour Aleksander et Lise, avenir incertain pour Edward, enrôlement de force pour Olimpia et étrange rencontre pour Zuzanna : plus personne n'est en sécurité. Lorsqu'une guerre civile éclate et divise le pays, les survivants de la Zone se retrouvent devant un choix épineux : se faire une place dans la société d'Erit et survivre aux intrigues politiques, à la surveillance totale et à la propagande médiatique, ou tenter de regagner leur liberté, quel qu'en soit le prix. A moins que le passé ne balaie leurs dernières certitudes... Et si le véritable conflit se préparait dans l'ombre ? " Margot Dessenne déploie dans cette saga post-apocalyptique un monde fracassé, où des communautés rivales s'affrontent pour leur survie. " La Voix du Nord "Absolu signe le come-back de la dystopie ! " Anaïs, libraire chez Cultura