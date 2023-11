Les missions d'âmes dans l'au-delà - Livre-Oracle

De tous temps, le Ciel n'a eu de cesse d'accompagner l'humanité. Les âmes qui quittent le plan terrestre reprennent leur cheminement céleste vers de nouvelles évolutions, mais continuent parallèlement, depuis les hautes sphères, à servir la nôtre. Grâce à sa connexion avec l'invisible, et à la science des nombres, Alexandra Gabriel nous propose un livre-oracle qui répond à nos questions à travers les différentes missions de vie et d'âme des défunts. Chacune d'elles est illustrée par une célébrité disparue, nous permettant d'obtenir une réponse profonde et spirituelle à notre problématique du moment. A chaque lecture, cela sonne juste, et nous donne de précieuses informations sur notre chemin de vie, notre carrière, notre vie personnelle ou encore les valeurs que cette personne a eu à coeur de défendre sur Terre et dans lesquelles nous pouvons nous reconnaître. Simone Veil, Yves Saint Laurent, Dalida ou l'abbé Pierre, autant de femmes et d'hommes inspirants pour nous soutenir, que ce soit dans le cadre d'une demande individuelle ou d'une mission collective. La puissance de la numérologie vous amènera à réfléchir sur des archétypes universels et vous apportera des clés pour éclairer votre cheminement intérieur, répondre à vos questionnements profonds, accompagner vos souhaits les plus précieux, mais aussi, vous aider à relever les grands défis de votre vie. A travers les célébrités qui sont à même de recevoir vos prières, vous comprendrez alors que le ciel ne vous abandonnera jamais...