Le guide ultime de l’herboristerie. Initiez-vous aux savoirs ancestraux des plantes et concoctez vos propres remèdes

Grâce à ce guide d'herboristerie, les connaissances nécessaires pour préparer des remèdes naturels sont désormais accessibles à tous. Absolument tout ce que vous devez savoir pour prévenir ou guérir les maux quotidiens par les plantes, en toute autonomie et sans risque, se trouve dans cet ouvrage. Découvrez dans ce livre : - l'histoire de l'herboristerie, - les connaissances et les techniques (sirop, onguent, cataplasme, pastilles...), - les protocoles détaillés de fabrication de tous les types de remèdes, - 40 monographies de plantes, - 70 recettes de remèdes clés en main selon vos besoins, - 45 fiches pratiques sur les maux et leur traitement.